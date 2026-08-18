Стала известна дата первых теледебатов партий на выборах в Госдуму

Первые теледебаты партий на выборах в Госдуму пройдут 31 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

31 августа в России начнутся первые федеральные теледебаты на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Первый день дебаты покажут Первый канал и ОТР. Об этом по итогам жеребьевки по распределению эфирного времени между партиями сообщили представители телеканалов.

В частности, на Первом канале в утреннем эфире выйдут 10 выпусков дебатов. Каждый будет посвящен отдельной теме, ведущим станет Анатолий Кузичев.

На ОТР дебаты также стартуют 31 августа. Всего телеканал проведет шесть совместных агитационных мероприятий продолжительностью по одному часу. На «ТВ Центре» первые дебаты состоятся 1 сентября. Всего запланировано шесть таких мероприятий, в каждом из которых примут участие представители пяти партий.

ВГТРК начнет телевизионные дебаты 1 сентября. На телеканале «Россия-1» пять выпусков дебатов выйдут во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Автор программы станет и ведущим дебатов.

На «России-24» запланировано шесть совместных агитационных мероприятий с участием представителей сразу пяти партий. Предполагается, что часовые выпуски дебатов будет вести Юрий Богданов.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, как будут проходить предстоящие выборы в Госдуму в сентябре, в чем их главное отличие и, главное, в чем их важность.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что бюллетени для голосования на выборах в Госдуму еще не готовы.