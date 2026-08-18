Россия и Мальдивы обсуждают расширение полётных программ для авиакомпаний РФ Фото: REUTERS.

Российская Федерация и Мальдивы ведут переговоры о расширении полётных программ российских авиакомпаний на мальдивском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи статс-секретаря – заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики Мохамедом Амином.

Сейчас регулярные рейсы по маршруту Москва – Мале выполняет «Аэрофлот». При этом другие российские авиакомпании также проявили заинтересованность в выполнении рейсов на Мальдивы. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области воздушного транспорта и отметили устойчивый рост пассажиропотока.

Россиянам доступны прямые рейсы в 37 стран, преимущественно в азиатском направлении. География охватывает Западную Азию (Абхазия, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция), все пять республик Центральной Азии, четыре страны Южной Азии, по три — в Восточной и Юго-Восточной Азии, шесть — в Африке, при этом меньше всего направлений — в Европе. Сирия стала 37-й страной после восстановления авиасообщения между Дамаском и Москвой, в августе было возобновлено сообщение по маршруту Москва — Багдад.