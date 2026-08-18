ВСУ потеряли британский БТР Spartan и два бронеавтомобиля Senator Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Донецкой Народной Республике бронетранспортер Spartan производства Великобритании. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, в военном ведомстве также отметили, что ВСУ лишились двух канадских бронеавтомобилей Senator и до 260 военнослужащих.

«Противник потерял бронетранспортер Spartan производства Великобритании, бронетранспортер М113 производства США, 9 боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль HMMWV», - сообщили в Минобороны.

Также веером 17 августа в порту "Одесса" были поражены резервуары с топливом, которые были предназначены для ВСУ.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы РФ Ореховатку и Красноподолье в регионе.