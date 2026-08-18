Освобождение Красноподолья открывает РФ прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение населенного пункта Красноподолье, находящегося в трех километрах от Доброполья, открывает Вооруженным силам России прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, в свою очередь, потеря Красноподолья в Донецкой Народной Республике лишает возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью и существенно осложняет положение украинской армии.

18 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - Ореховатку и Красноподолье.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб и 1671 украинский беспилотник. Также ВКС России сбили самолет МИГ-29 Воздушных сил Украины. ВС России также поразили резервуары с топливом в порту «Одесса».