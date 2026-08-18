Мишустин: РФ видит хорошие возможности для роста сотрудничества с Мьянмой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация видит возможности для наращивания сотрудничества с Мьянмой. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Уточняется, что в ходе встречи лидеры затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в различных областях, а также актуальные темы международного и регионального характера. В конце встречи ожидается подписание ряда совместных документов.

Напомним, что это второй визит президента Мьянмы в РФ с момента его вступления в должность в апреле 2026 года. В первый раз глава Мьянмы побывал в Москве в марте прошлого года. Тогда, кроме вопросов двустороннего сотрудничества, главы государств рассмотрели актуальные международные вопросы.