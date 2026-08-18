В Иране рассказали, при каких условиях может быть открыт Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Иран официально пригрозил перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, если Вашингтон не выполнит все пункты ранее подписанного двустороннего соглашения. По словам представителей Тегерана, возобновление судоходства напрямую зависит от отмены санкций и прекращения военного давления со стороны Америки.

«Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будет снята блокада, разблокированы замороженные активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах, а также выполнены другие условия меморандума», — указал спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, слова которого приводит агентство Mehr.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже высказывал противоположное мнение относительно статуса этого морского пути. Глава Белого дома назвал хорошей идеей установить полный контроль Вашингтона над проливом и даже предложил закрепить эту территорию за Соединенными Штатами.

Стоит напомнить, что Трамп поднимал этот вопрос и раньше, предлагая документально оформить принадлежность пролива после завершения конфликта в Иране. При этом президент США перечислил свои условия для заключения мира, но признал, что не видит встречного желания со стороны Тегерана идти на сделку.