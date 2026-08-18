Умер Фульвио Лучизано, итальянский продюсер фильма "Возвращение Фантоцци"

Умер итальянский продюсер и сценарист Фульвио Лучизано. Ему было 98 лет. Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер итальянский продюсер и сценарист Фульвио Лучизано. Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Лучизано скончался в возрасте 98 лет. Его смерть подтвердила дочь Паола, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Продюсер являлся основателем Italian International Film (IIF) в 1958 году и внес решающий вклад в развитие популярного и авторского кино.

Он является обладателем наград Давида ди Донателло, включая награду «Великий арбуз» и «Особый Давид за заслуги перед жизнью» в 2009 году, а также серебряные ленты и две номинации на «Оскар».

В 2005 году Венецианский кинофестиваль отдал дань уважения его карьере, а два года спустя он получил титул Кавалера дель Лаворо. В частности, Лучизано продюсировал такие проекты как «Возвращение Фантоцци» (1996), «Моя жизнь со звездами и полосами» (2003), «Ночь перед экзаменами» (2006), «Бывший» (2009) и другие.

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