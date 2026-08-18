Что лучше – йод или зеленка: врач дал ответ

Йод, по словам специалиста, является более агрессивным антисептиком. Фото: Shutterstock.

Йод и зеленка остаются привычными средствами в домашних аптечках, однако использовать их для обработки ран нужно по-разному. Врач-травматолог-ортопед Салават Сафиуллин рассказал, в каких случаях подойдет зеленка, а когда йод может навредить. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Йод нельзя заливать в рану. Только вокруг, по краям. Это правило многие нарушают, и в итоге вместо помощи получают дополнительное повреждение», – пояснил Сафиуллин.

Йод, по словам специалиста, является более агрессивным антисептиком и при попадании в поврежденные ткани может вызвать химический ожог и замедлить заживление. Зеленку допустимо использовать при поверхностных ссадинах и царапинах, однако она окрашивает кожу и может скрыть признаки воспаления.

При глубоких и колотых ранах врач советует не использовать ни йод, ни зеленку. Повреждение необходимо промыть, закрыть стерильной повязкой и обратиться в травмпункт. Особенно важно оценить необходимость профилактики столбняка после ранений грязными предметами или укусов животных.

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