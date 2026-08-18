SANA: в Сирии приговорили к смертной казни двоюродного брата Башара Асада Васима Фото: Mikhael Klimentyev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Сирии вынесен смертный приговор двоюродному брату экс-президента Башара Асада. Васим Асад признан виновным в убийствах и пытках, которые суд квалифицировал как военные преступления и преступления против человечности. Об этом пишет государственное агентство SANA.

Судья Фахр ад-Дин аль-Арьян сообщил, что собранные улики полностью подтверждают вину родственника экс-главы государства. Он пояснил, что Васим Асад лично участвовал в умышленных убийствах нескольких человек, а также применял пытки. В связи с этим судебная коллегия постановила назначить ему высшую меру наказания.

Кроме того, суд принял решение о конфискации всего движимого и недвижимого имущества осужденного. Все эти активы будут обращены в доход государства.

11 августа дамасский суд заочно приговорил к смерти самого Башара Асада и его младшего брата Махера. Махер Асад командовал четвертой дивизией сирийской армии.