Суд ликвидировал фонд «Городские проекты» Варламова* и Каца** Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции и ликвидировал Фонд содействия развития городов «Городские проекты», учрежденный блогерами Ильей Варламовым* и Максимом Кацем**. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В исковом заявлении указано, что в 2025 году Минюст провел плановую документарную проверку фонда на предмет соответствия деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, и соблюдения законодательства России за период 2022–2024 годов. В ходе проверки были выявлены нарушения.

В августе прошлого года Мещанский суд Москвы заочно приговорил Варламова* к восьми годам колонии за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от обязанностей иноагента, а также обязал выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Ранее ФНС взыскала с блогера 34 млн рублей после спора о статусе налогового резидента.

*Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов

**Признан в РФ иноагентом