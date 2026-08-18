Правила подарков для учителей: что нужно знать об алкоголе

Юрист Костин: Учителям можно дарить алкоголь на 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Родители могут подарить учителю алкоголь на 1 сентября, но педагогам нельзя распивать спиртное в учебном заведении. Об этом РИАМО рассказал глава юридического агентства Дмитрий Костин.

«Алкоголь на территорию школы можно принести в качестве подарка учителю, однако администрация может запретить учителям принимать такие подарки, если это нарушает правила школы», - уточнил юрист.

Главное не вскрывать и не пробовать спиртное на школьной территории. Стоимость подарка, уточняет Костин, не должна превышать 3 000 рублей. Это правило устанавливает антикоррупционное законодательство, иначе это будет выглядеть как взятка.

Как KP.RU писал ранее, с рук во время сборов ребенка в школу можно брать то, что быстро теряет цену, а не свойства. К примеру, спортивные форму или инвентарь, зимнюю обувь на один сезон, верхнюю одежду, рюкзаки, книги, музыкальные инструменты для начинающих и многое другое.