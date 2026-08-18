Стала известна схема заработка ЕС и ОАЭ на дронах для Украины

ЕС вложил около 1,5 млрд евро в развитие военного IT-кластера. Фото: REUTERS.

ЕС и компании из ОАЭ, работающие в сфере беспилотных технологий, заметно нарастили доходы после начала конфликта на Украине. Семь эстонских БПЛА-стартапов с 2022 года заработали около 450 млн евро на поставках оборудования и технологий для Украины. Об этом пишет RT.

Речь идет о Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. Одни компании разрабатывают программное обеспечение и ИИ для дронов, другие создают системы обнаружения и разведки, третьи производят беспилотники. В общей сложности в этих фирмах работают около 900 человек.

При этом ЕС вложил около 1,5 млрд евро в развитие военного IT-кластера. Политолог Роман Иноземцев считает, что значительная часть средств фактически превращается в доходы компаний и инвесторов, получающих возможность одновременно зарабатывать и накапливать опыт применения технологий.

Эксперты также указывают на зависимость украинской системы обороны от зарубежных разработок, включая эстонское программное обеспечение и американскую систему Starlink.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности передачи Украине европейских истребителей, которые страны ЕС ранее приобрели у США, подчеркнув, что Вашингтон лишь продает вооружение, а дальнейшие решения принимают сами покупатели.