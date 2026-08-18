Ощущают ли люди влияние геомагнитных бурь: специалист поставила точку в этом вопросе Фото: EAST NEWS.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что даже редкие порывы ветра влияют на самочувствие человека сильнее, чем магнитные бури. По её словам, достоверных научных исследований о влиянии геомагнитных возмущений на здоровье практически нет. Об этом специалист рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Человек, в большинстве своем, не должен ощущать значительных изменений в состоянии здоровья, потому что это воздействие может быть настолько незначительным и так сильно затирается другими факторами, более близкими, такими как изменение атмосферного давления, резкие скачки температуры», — уточнила Абунина.

Специалист пояснила, что нынешняя буря относится к самому слабому классу G1 и зафиксирована лишь в одном трёхчасовом интервале. Она отметила, что их центр ожидал возмущения ещё накануне, но событие произошло с небольшой задержкой из-за выброса солнечного волокна 14 августа.

Абунина добавила, что это всего вторая кратковременная буря за август, что абсолютно нормально для конца лета. Она подчеркнула, что лично не ощущает никаких изменений, а жалобы людей часто связаны с психологией или другими погодными факторами.

Напомним, что утром 18 августа была зафиксирована неожиданная планетарная геомагнитная буря. Она началась между 7 и 8 часами утра по Москве, а уровень оценивался на G1.