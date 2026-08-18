Умерла Лаура Кардозу, звезда сериала «Секрет Тропиканки»

Знаменитая бразильская актриса Лаура Кардозу умерла в возрасте 98 лет Фото: с личной страницы в соцсети..

Умерла Лаура Кардозу, знаменитая бразильская актриса и звезда сериала «Секрет Тропиканки». Информация о кончине появилась на официальной странице артистки в соцсетях.

Лаура Кардозу скончалась в возрасте 98 лет у себя дома в Сан-Паулу. Причиной ухода стало резкое ухудшение самочувствия. В публикации на странице актрисы отметили, что она навсегда останется в сердцах поклонников как великая звезда.

Творческий путь Лауры начался в юном возрасте — первые съемки в кино состоялись, когда ей исполнилось всего 15 лет. За свою долгую карьеру она успела поработать на съемочных площадках более чем 60 телесериалов. Среди самых известных работ артистки — «Секрет Тропиканки», «Дороги Индии», «Габриэла», «Империя» и «Шоколад с перцем».

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