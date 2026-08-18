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НовостиЗдоровье18 августа 2026 11:21

Врач предупредила, чем может закончиться читмил во время диеты

Диетолог Устинова: читмил может закончиться панкреатитом и набором веса
Анастасия ПИГИНА
Настоящий читмил предполагает только один прием пищи в неделю без подсчета калорий.

Настоящий читмил предполагает только один прием пищи в неделю без подсчета калорий.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Елена Устинова предупредила, что читмил, который худеющие используют как запланированное отступление от диеты, подходит далеко не всем. При потере контроля такой прием пищи может привести не только к набору веса, но и к проблемам с пищеварением. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Очень важно съесть достаточно, но не наесться до панкреатита. Бывает, что на фоне жестких ограничений у человека сносит крышу: он начинает есть все подряд и останавливается, только когда заболит живот. Такое обжорство крайне опасно», – предостерегла Устинова.

По словам специалиста, настоящий читмил предполагает только один запланированный прием пищи в неделю без подсчета калорий. При этом превращать его в целый день или несколько дней переедания нельзя, поскольку это может свести на нет результаты диеты и привести к набору веса.

Особенно осторожными следует быть людям с хроническим панкреатитом, холециститом и желчнокаменной болезнью. В таких случаях переедание способно спровоцировать обострение и потребовать медицинской помощи. Врач рекомендует заранее планировать читмил, соблюдать умеренность и после него возвращаться к привычному рациону без чувства вины.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина предупредила, что строгие голодные диеты могут навредить организму и привести к интоксикации.