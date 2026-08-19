Сергей Степашин: ГКЧП забил последней гвоздь в гроб Советского Союза, фото: Владимир Мусаэльян/Александр Чумичев/ТАСС

Председатель комиссии по делу ГКЧП, экс-премьер России Сергей Степашин дал большое интервью "Комсомольской правде", в котором поведал много интересных деталей и фактов о путче и его влиянии на то, как закончился СССР и началась Российская Федерация. По мнению Степашина, именно ГКЧП стал "последним гвоздём в крышку гроба Советского Союза".

"Никто меня не переубедит в том, что именно ГКЧП забил последний гвоздь в гроб Советского Союза. Он резко ускорил распад СССР, который и так был неминуем", - заявил Степашин.

Бывший премьер рассказал, что в 1991 году он проехал все самые горячие точки Советского Союза. Был в Карабахе, Сухуме, Тбилиси, Ереване, Сумгаите. По его словам, везде люди были "озверевшими", везде происходили сплошные убийства и преступления.

И в этой обстановке, когда по всей стране хаос и раздрай, происходит ещё и путч, который окончательно подрывает и без того почти уничтоженное доверие народа к власти, указывает Степашин. Так что, по мнению экс-премьера, ГКЧП не спас бы СССР от распада, хоть и пытался делать такие потуги. Вот только объявленные референдумы уже тогда бойкотировали сразу пять республик.

Ранее KP.RU сообщил, что Степашин выразил мнение о необходимости в прошлом оставить дивизии в ФРГ, чтобы сегодня Германия не поднимала голову в контексте "борьбы с Россией".