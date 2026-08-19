Степашин: Конфликта на Украине не было бы при успехе Союзного договора Горбачёва, фото: Александр Чумичев/ТАСС

Горбачёвский Союзный договор мог бы помочь избежать нынешнего кризиса на Украине, который был неизбежен ещё с момента распада СССР. Такое мнение высказал в большом интервью KP.RU бывший премьер-министр, глава комиссии по делу ГКЧП Сергей Степашин. Он заявил, что Россия была бы совершенно другой страной, если бы был принят Союзный договор.

"В чём был смысл договора. А это был бы новый формат отношений. Очень похоже на систему управления штатами в США или землями в Германии. Федерализация, но при этом сохранялись единая армия, единая внешняя политика, единая валюта. Чего ещё надо? Случись этот договор, не было бы сегодня конфликта на Украине", - считает Степашин.

Экс-премьер напомнил, что в июле 1991 года Джордж Буш-старший приезжал в Киев, и в своём выступлении призывал ни в коем случае не разваливать СССР. При этом Степашин также указывает, что на Горбачёва оказывали сильное влияние западные политики, так как "железный занавес" рухнул, и поездки по миру оказывали воздействие на его восприятие мира. Особенно, по мнению Степашина, на Горбачёва влияла Маргарет Тэтчер.

Ранее KP.RU сообщил, что Степашин назвал путч ГКЧП последним гвоздём в крышку гроба Советского Союза.