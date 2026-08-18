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НовостиПроисшествия18 августа 2026 11:48

Напавшую на сестёр в Уфе школьницу арестовали на два месяца

Суд отправил под арест 16-летнюю школьницу, которую подозревают в нападении на двух сестер в Уфе
Семен ЗИМИН
Напавшую на сестёр в Уфе школьницу арестовали на два месяца

Напавшую на сестёр в Уфе школьницу арестовали на два месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Уфе принял решение заключить под стражу 16-летнюю девушку, которую обвиняют в нападении на двух сестер. Об этом пишет ТАСС из зала суда, уточняя, что арест продлится два месяца.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Высотной. Правоохранители установили, что юная фигурантка напала на девочек с ножом. Обе пострадавшие были оперативно госпитализированы в больницу. Младшей из пострадавших всего девять лет, а старшей — 16.

Сейчас врачи оказывают девочкам всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как стабильное, а процесс лечения находится под особым контролем специалистов.