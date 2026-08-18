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НовостиОбщество18 августа 2026 11:47

Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Суд признал Telegram виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП
Мария СПИРИДОНОВА
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

В суде уточнили, что Telegram Messenger Inc. признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Мессенджеру назначено наказание в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей.

Ранее суд уже оштрафовал Telegram по трем аналогичным протоколам на общую сумму 14,6 миллиона рублей.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с командой Telegram по вопросу восстановления доступа, отметив при этом, что активных шагов со стороны платформы пока не наблюдается.