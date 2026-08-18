РЖД хотят внедрить сервис биометрии: когда заработает и где будет доступен Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие три года РЖД намерены запустить систему оплаты и идентификации по биометрии на всех значимых пассажирских маршрутах. Это нововведение позволит пассажирам проходить посадку и оплачивать услуги без предъявления документов и карт, используя лишь свои уникальные биологические данные. Об этом рассказал замгендиректора компании Евгений Чаркин.

«Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис на другие направления, на другие дирекции скоростного сообщения, в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании. Мы планируем, что в течение трех лет масштабируем на все ключевые рейсы», — уточнил Чаркин, говоря о сервисе оплаты по биометрии.

Представитель РЖД уточнил, что ключевая цель — сделать биометрию доступной для всех пассажиров в течение трех лет. Он заверил, что к указанному сроку практически все основные направления страны будут подключены к данной технологии. Чаркин выразил уверенность, что со временем сервис станет привычным элементом каждой поездки.

На данный момент система работает лишь на нескольких пилотных станциях, однако компания намерена поэтапно расширять географию своего присутствия. Внедрение биометрии должно ускорить процессы регистрации и повысить безопасность перевозок.

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