Путин в среду проведет заседание Госсовета по вопросам экономики Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 19 августа, проведет заседание Госсовета по вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении Кремля.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2026-2029 годах. Зампред правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социальных показателей национальных целей развития РФ.

Накануне также сообщалось, что на текущей неделе глава государства проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Днем ранее также президент России провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.