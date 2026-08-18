Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 августа 2026 12:22

В армии США решили удержать контрактников с помощью игры GTA 6: что пообещали военным

Metro: в армии США пообещали контрактникам отпуск после релиза GTA 6
Семен ЗИМИН
В армии США решили удержать контрактников с помощью игры GTA 6: что пообещали военным Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

В армии США решили удержать контрактников с помощью игры GTA 6: что пообещали военным Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

В американской армии придумали необычный способ удержать солдат: контрактникам пообещали дополнительные выходные в честь выхода игры GTA 6. Информация появилась в соцсетях и вызвала бурное обсуждение, пишет Metro.

Согласно служебной записке 9-го инженерного батальона из Форт-Стюарта, те, кто продлит контракт до 14 ноября, получат четыре дня отдыха. Документ подписан подполковником Райаном Д. Ходжсоном и назван программой поощрения для поднятия боевого духа.

Достоверность записки ставят под сомнение из-за логотипа, но издание Kotaku подтвердило контакты командира. Пользователи Reddit спорят о правильном названии ведомства, однако многие считают, что военные вполне могли использовать ажиотаж вокруг игры.

Подобные акции уже случались: при выходе GTA 4 в 2008 году многие военные получили выходной для покупки новинки. Ожидается, что GTA 6 побьет рекорды предзаказов, поэтому в первые дни после релиза возможны сбои в работе сервисов.

Напомним, что предзаказ желанной для фанатов игры начался с 25 июня этого года. До этого разработчики неоднократно переносили дату релиза по разным причинам.