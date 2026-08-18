В Кремле рассказали о возможном приезде Уиткоффа и Кушнера: «Серьезная встреча»

Стивен Уиткофф и Джаральд Кушнер Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

В Кремле высказались о возможном приезде спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это серьезная встреча и требует подготовки. Свое мнение он высказал в интервью журналисту издания ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это серьезная встреча. Она требует подготовки с обеих сторон. Как только будет все организовано, мы обязательно сообщим», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что переговорщики из США могут посетить Москву и Киев в скором времени. Предполагалось, что визит может быть организован до конца августа. Однако никаких подтверждений ни со стороны Кремля, ни из Белого дома не поступало.