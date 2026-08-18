«Проект Украина близится к завершению»: в Крыму указали на признаки падения киевского режима Фото: Госсовет Крыма

Проект, который Запад запустил с целью использовать Украину в противостоянии с Россией, подходит к своему логическому концу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Проект по использованию Украины в антироссийских целях близится к завершению. Ситуация для них неблагоприятна, мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны в поисках того самого "последнего украинца"» — указал политик.

Константинов подчеркнул, что ресурсы мобилизационного резерва стремительно истощаются, а Украина уже понесла колоссальный и невосполнимый урон в живой силе.

Параллельно с этим свою оценку ситуации дал известный военный аналитик из США Скотт Риттер. В эфире одного из YouTube-каналов отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты заявил, что ни Соединенные Штаты, ни европейские страны сегодня не обладают возможностями, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины. Аналитик убежден, что украинскую сторону ожидает неизбежное поражение.