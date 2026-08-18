Аналитик Риттер: США и Европа не в состоянии помочь Украине победить Россию. Фото: Sergii Kharchenko/GLOBAL LOOK PRESS

Ни США, ни Европа не в состоянии помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией. Ее ждет поражение и черная зима - из-за морозов, отсутствия электричества и еды. Об этом в эфире YouTube-канала заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Нет такой военной силы или военной конфигурации, которая могла бы изменить ситуацию на Украине. США, по сути, признали, что ничего не могут сделать, чтобы помочь украинцам победить», - отметил эксперт, добавив, что европейцы тоже отказались от Украины.

Он пояснил, что спонсоры главаря киевского режима Владимира Зеленского не дадут ему ни ракеты PAC-3, ни ракеты для Patriot из своих запасов. Так что в безысходную ситуацию Незалежную загнала недальновидная политика Запада.

Спонсоры конфликта на Западе понимают, что на Украине грядет и социальная нестабильность.

«Эта зима будет черной: лютый холод, ни отопления, ни электричества, ни газа, ни еды, ничего. Жизнь будет невыносимой. <…> И украинцы ничего не могут сделать, чтобы выбраться из этой ситуации», — заключил Риттер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что грядущий зимний отопительный сезон окажется непростым, а у властей Киева крайне ограничены как временные, так и ресурсные возможности для подготовки к нему.

Офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский предупредил о возможных двухнедельных отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой.