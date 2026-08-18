«Мне безумно ее не хватает. Каждый день»: внучка Веры Глаголевой тепло высказалась об актрисе

Актриса Вера Глаголева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Внучка покойной актрисы Веры Глаголевой - Полина Симачева - эмоционально высказалась о бабушке в годовщину ее смерти. Девушка призналась, что до сих пор не может смириться с утратой очень близкого ей человека. Об этом она рассказала в личном блоге.

Напомним, что артистка скончалась девять лет назад. Глаголева долго время боролась с онкологическим заболеванием. На момент смерти ей был всего 61 год. Симачева пошла по стопам звездной бабушки - сейчас она активно снимается в кино и желает добиться больших высот в этой сфере. В соцсетях внучка Глаголевой опубликовала снимок с актрисой из фильма «Бедная Саша».

«Сегодня девять лет как нет бабушки. Говорят, что время лечит. Мне кажется, оно не лечит - ты просто учишься жить с этой болью, учишься жить по-другому. Но бывают моменты, когда особенно сильно хочется, чтобы она была рядом. Мне безумно ее не хватает. Каждый день. Для меня бабушка всегда была и остается огромным примером», - написала Симачева.

Девушка добавила, что Вера Глаголева являлась очень искренним и открытым человеком, благодаря чему к ней тянулись многие. Она заявила, что бабушка с детства прививала ей умение не бояться проявлять себя и самой пробивать путь в жизни.

Тем временем недавно в Москве прошла церемония кремации актрисы Натальи Трубниковой. Однако по неизвестной причине в близкие артистки не присутствовали на прощании.