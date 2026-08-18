Красная и черная икра удивят ценами к Новому году: прогноз эксперта

Цены на черную икру сейчас скорее пойдут вниз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Красная и черная икра традиционно пользуются повышенным спросом перед Новым годом, однако в этом году стоимость деликатесов может измениться по-разному. Вице-президент Союза осетроводов России Сергей Подушка рассказал, что ожидать к праздникам. Об этом пишет mk.ru.

«В последнее время на рынке подешевел сырец для переработки. Это товар в той стадии, пока не стал продуктом, то есть еще не просоленная икра. Если раньше на рынке пестрели объявления о покупке сырца, то сейчас, наоборот, о его продаже», – заявил Подушка.

Производители учитывают расходы на выращивание осетровых, причем корма могут составлять до 45-50% себестоимости продукции. При этом спрос на черную икру за последние пять лет сократился примерно на 30% из-за высоких цен. На нынешний момент, по словам эксперта, больше факторов за то, чтобы черная икра малость подешевела.

Красная икра, напротив, может заметно прибавить в цене из-за сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценкам аналитиков, к Новому году килограмм продукта может стоить 8-10 тысяч рублей. При этом эксперты не исключают роста цен на черную икру примерно на 20%, хотя ситуация на рынке еще может измениться.

Ранее стало известно, что стоимость красной икры в России достигла рекордных значений, вызвав недоумение у покупателей.