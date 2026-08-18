Строительство частного дома можно контролировать онлайн

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Тем, кто возводит дом своей мечты, больше не нужно каждый день ездить через весь город на площадку, чтобы мониторить ход работ и спорить с рабочими, когда оплачивать очередной этап. Домклик запустил сервис «ДомкликСтрой» для дистанционного контроля строительства частных домов. Теперь заказчики смогут отслеживать ход работ в режиме онлайн — и платить за каждый этап строго по плану.

Сервис работает так: он формирует график строительства на основе договора подряда и разбивает проект на этапы с конкретными сроками. После завершения каждого этапа подрядчик отправляет заказчику фото и отчёты. В личном кабинете заказчик видит статус стройки и может вернуть этап на доработку, если качество работ его не устраивает.

Банк, в свою очередь, проверяет каждый этап перед финальным расчётом заказчика с подрядчиком. Специалисты изучают документы и с помощью антифрод-системы анализируют сами работы. Это позволяет учитывать интересы обеих сторон: подрядчик не может нарушать сроки, а заказчик — затягивать приёмку объекта.

Если подрядчик нарушает условия договора или не подтверждает выполнение работ, расчёты по эскроу-счету блокируются, а его рейтинг на «Домклик» снижается.

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Фото: Домклик.

— Мы запустили сервис, чтобы сделать строительство безопасным и понятным. Заказчик получает полную информацию о ходе работ без лишних звонков и выездов. В итоге он уверен в качестве и не переживает за свои деньги, — пояснил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

До конца года сервис станет доступен всем заказчикам.

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