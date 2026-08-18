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НовостиВ мире18 августа 2026 13:17

В Одессе избили сотрудников ТЦК, спасая насильно мобилизованного мужчину

Местным удалось отбить насильно мобилизованного мужчину в Одессе и забрать его из «бусика»
Семен ЗИМИН
В Одессе избили сотрудников ТЦК, спасая насильно мобилизованного мужчину

В Одессе избили сотрудников ТЦК, спасая насильно мобилизованного мужчину

Фото: REUTERS.

В Одессе прохожие вступились за мужчину, которого силой заталкивали в автобус военкомы. Горожане избили сотрудников ТЦК и освободили призывника прямо на улице. Об этом пишет украинское издание «Страна».

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой постоянно продлевают. Власти ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы, однако многие пытаются любыми способами покинуть страну, нередко с риском для жизни.

Ранее в Одессе задержали десять сотрудников одного из районных ТЦК. Их подозревают в незаконном лишении свободы и пытках местных жителей.

В ходе расследования выяснилось, что в течение нескольких месяцев военкомы незаконно задерживали людей, применяли слезоточивый газ, избивали и силой доставляли в пункты призыва на службу в ВСУ. В одном из эпизодов мужчину сбили служебным автомобилем, чтобы задержать.