Умерла Наталья Бизева, актриса театра «Ромэн»

Наталия Бизева. Фото Официальная страница Цыганского театра «Ромэн» во "ВКонтакте"

Умерла Наталья Бизева, заслуженная артистка РФ, актриса театра «Ромэн». Она скончалась 16 августа в возрасте 82 лет после долгой болезни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко.

«Она скончалась 16 августа после продолжительной болезни», — сказал Сергиенко. Он отметил, что артистка долгое время не выходила на сцену. Причина смерти не сообщается.

Прощание с Бизевой состоится 20 августа: гражданская панихида в театре «Ромэн» в 11:00, отпевание в храме всех святых на Соколе в 12:30. Артистку похоронят рядом с мужем и родителями.

Наталия Бизева — потомственная актриса театра «Ромэн», где работали ее родители. Дебютировала в пять лет в «Кровавой свадьбе». Окончила театральную студию при «Ромэне» и ГИТИС в 1984 году. Играла в нескольких спектаклях, в кино известна по ролям в «Дети подземелья» и «Цыганское счастье». Ранее KP.RU сообщил печальные подробности смерти Натальи Трубниковой.