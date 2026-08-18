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НовостиОбщество18 августа 2026 13:21

Умерла Наталья Бизева, актриса театра «Ромэн»

Актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла в возрасте 82 лет
Людмила МИТРОХИНА
Наталия Бизева. Фото Официальная страница Цыганского театра «Ромэн» во "ВКонтакте"

Наталия Бизева. Фото Официальная страница Цыганского театра «Ромэн» во "ВКонтакте"

Умерла Наталья Бизева, заслуженная артистка РФ, актриса театра «Ромэн». Она скончалась 16 августа в возрасте 82 лет после долгой болезни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко.

«Она скончалась 16 августа после продолжительной болезни», — сказал Сергиенко. Он отметил, что артистка долгое время не выходила на сцену. Причина смерти не сообщается.

Прощание с Бизевой состоится 20 августа: гражданская панихида в театре «Ромэн» в 11:00, отпевание в храме всех святых на Соколе в 12:30. Артистку похоронят рядом с мужем и родителями.

Наталия Бизева — потомственная актриса театра «Ромэн», где работали ее родители. Дебютировала в пять лет в «Кровавой свадьбе». Окончила театральную студию при «Ромэне» и ГИТИС в 1984 году. Играла в нескольких спектаклях, в кино известна по ролям в «Дети подземелья» и «Цыганское счастье». Ранее KP.RU сообщил печальные подробности смерти Натальи Трубниковой.