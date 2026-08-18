Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сорвал визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Так считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Планы Гросси посетить Запорожскую АЭС очень разозлили Зеленского и ввергли его в бешенство. Для него это негативный информационный фон и подтверждение, что атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа», — Рогов ответил на вопрос, кто мог помешать представителю МАГАТЭ приехать на Запорожскую атомную станцию.

По его словам, угроза на Запорожской АЭС исходила от Украины, а российские военные обеспечивали безопасность. При этом киевский режим не стесняется обстреливать ЗАЭС, когда там находятся сотрудники МАГАТЭ. Более того, ВСУ неоднократно открывали огонь по машинам специалистов международной компании. Но в МАГАТЭ до сих пор не сделали внятных заявлений о том, кто стреляет по станции.