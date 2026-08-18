«Как можно так искажать факты»: Седокова отреагировала на обвинения в фиктивности брачного договора с Тиммой

Адвокат Седоковой заявил о подлинности брачного договора с Тиммой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Останкинском суде продолжается рассмотрение иска родственников Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Семья баскетболиста требует признать недействительным брачный договор, полагая, что документ не имеет юридической силы в России. В ответ певица опубликовала в Телеграм-канале комментарий своего адвоката Татьяны Стукаловой.

«Суд обозрел оригинал брачного договора. Он составлен в письменной форме, подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида. Его легализация подтверждена апостилем», — говорится в заявлении защитника.

Стукалова подчеркнула, что истцы не ставят под сомнение подлинность документа, а оспаривают возможность его применения в России, что относится к компетенции суда.

«Как можно так искажать факты для прессы… И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Ну есть же простые сухие факты», — отреагировала сама Анна Седокова на обвинения в фиктивности договора.

Ранее KP.RU писал, что адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о фиктивности брачного договора. По её словам, нотариус штата Флорида, заверявшая документ, якобы не имела права удостоверять такие соглашения.

На данный момент семья Яниса Тиммы требуют признать брачное соглашение недействительным и взыскать с Седоковой более 31 миллиона рублей в рамках раздела имущества.