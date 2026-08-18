Охота на Пушкина и Гоголя: в Европе стали активно красть произведения русских классиков

В настоящий момент в Германии открыто расследование по факту кражи вышеуказанных книг Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Волна краж русских книг из библиотек прокатилась по Европе. Преступники устраивают охоту на произведения таких великих классиков, как Александр Пушкин и Николай Гоголь. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечает газета, подобные инциденты фиксировались в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. Схема кражи была практически одинакова: приходил один человек, который просил показать русские произведения якобы для научных исследований. Далее злоумышленник изучал размер книги, а также в каком отделе она находится. После этого на следующий день приходили другие люди, которые и совершали кражи.

Причем не все библиотекари догадывались, что их обманывают ради похищения классики. Ведь преступники очень умело делали вид, будто действительно хотят просто изучить русские романы.

Например, в Берлинской государственной библиотеке выкрали произведения Пушкина - стихотворение «Братья-разбойники» 1827 года выпуска, историческую драму «Борис Годунов» 1831 года и стихотворное повествование «Кавказский пленник» 1828 года. В других библиотеках стран Европы похищали романы Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и других отечественных авторов.

В настоящий момент в Германии открыто расследование по факту кражи вышеуказанных книг. Злоумышленников пока не нашли.

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