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НовостиВ мире18 августа 2026 13:42

Премьер Британии Бернем пообещал поддержку Украине после предупреждения Москвы

Энди Бернем заявил, что его страна останется надёжным союзником Киева
Анна АДАМАЙТЕС
Премьер Британии Бернем пообещал поддержку Украине после предупреждения Москвы

Премьер Британии Бернем пообещал поддержку Украине после предупреждения Москвы

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины, несмотря на предупреждение посольства России о последствиях для Лондона. В эфире Sky News глава правительства подчеркнул, что его страна останется верна своим обязательствам.

«Великобритания делает то, что она давно обещала — поддерживать Украину на 100%», — сказал Бернем.

Он добавил, что поддержка Киева была позицией королевства при предыдущих премьерах и останется таковой при нём. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о том, как он отреагирует на заявление российского МИД от 17 августа. В нём диппредставительство обвинило Лондон в сознательной эскалации конфликта из-за использования ВСУ британских БПЛА для ударов по России и предупредило о неизбежности последствий для Великобритании.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о разведывательной и навигационной поддержке Западом ударов ВСУ по объектам экономической инфраструктуры России. Дипломат отметил, что Москва не слышит публичного осуждения таких атак со стороны Запада, и подчеркнул, что Россия намерена противодействовать им военными и дипломатическими методами.