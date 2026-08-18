Премьер Британии Бернем пообещал поддержку Украине после предупреждения Москвы Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины, несмотря на предупреждение посольства России о последствиях для Лондона. В эфире Sky News глава правительства подчеркнул, что его страна останется верна своим обязательствам.

«Великобритания делает то, что она давно обещала — поддерживать Украину на 100%», — сказал Бернем.

Он добавил, что поддержка Киева была позицией королевства при предыдущих премьерах и останется таковой при нём. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о том, как он отреагирует на заявление российского МИД от 17 августа. В нём диппредставительство обвинило Лондон в сознательной эскалации конфликта из-за использования ВСУ британских БПЛА для ударов по России и предупредило о неизбежности последствий для Великобритании.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о разведывательной и навигационной поддержке Западом ударов ВСУ по объектам экономической инфраструктуры России. Дипломат отметил, что Москва не слышит публичного осуждения таких атак со стороны Запада, и подчеркнул, что Россия намерена противодействовать им военными и дипломатическими методами.