«Дуй, пакуй и комплектуй»: на телефоне у зверствующего в Одессе сотрудника ТЦК нашли провокационную заставку Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одессе задержали сотрудника местного военкомата по подозрению в похищениях и издевательствах над людьми. В его мобильном телефоне обнаружили изображение с провокационной надписью «Дуй, пакуй и комплектуй». Картинка стояла на заставке смартфона. Информацию об этом инциденте распространило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале.

Ведомство подтвердило факт задержания группы сотрудников одесских военкоматов и обнародовало снимок экрана телефона одного из фигурантов. Найденная картинка была стилизована под рекламный постер или афишу к фильму. На ней был изображен микроавтобус, вокруг которого стояли мужчины в камуфляже с нашивками военкомата, применявшие газовый баллончик и наручники к другому человеку.

Задержанный в Одессе сотрудник ТЦК ставил на заставку фото «Пакуй и комплектуй» Фото: Соцсети.

Следователи обратили внимание, что циничный лозунг на картинке напрямую обыгрывал использование перцовых аэрозолей, которыми подозреваемые регулярно «задували» своих жертв.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что десятерым сотрудникам одесских военкоматов уже предъявлены обвинения. Большинство из них были призваны по мобилизации в 2025 году и сразу же начали службу в ТЦК.