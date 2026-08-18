РПЦ подтвердила обнаружение мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля

Вид на Архангельский собор на территории Московского Кремля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельском соборе Московского Кремля при реставрационных работах случайно были обнаружены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Информацию подтвердил представитель Русской православной церкви.

Мощи нашли еще в июле. Останки подтвердили принадлежность к столичному князю в ходе антропологического исследования.

«В целях демонтажа плит пола (собора - прим. ред.) были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского», - отметили в церкви.

Архангельский собор на протяжении столетий служил местом погребения великих князей и царей Московского государства, и обнаружение мощей одного из самых почитаемых святых воинов Руси имеет огромное историческое и духовное значение.

Дмитрий Донской был канонизирован РПЦ в 1988 году.

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