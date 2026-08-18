«Мы что, страна в состоянии войны?»: в Швеции осудили поступок Стокгольма в отношении России

Журналистка Форсне возмутилась решением Швеции по захваченным судам РФ Фото: REUTERS.

В Швеции журналистку Крис Форсне возмутило решение суда, разрешившего передавать Киеву захваченные российские суда. Об этом она заявила в эфире SwebbTV.

Форсне напомнила, что Стокгольм уже оказывает Незалежной финансовую и военную помощь. Теперь, по ее словам, власти страны пошли еще дальше, допустив конфискацию российских судов с последующей передачей Киеву.

«Простите? Что все это значит? Мы что, страна в состоянии войны?» - осудила поступок журналистка.

Она добавила, что Швеция входит в НАТО и Евросоюз, передает Украине оружие и значительные средства. По оценке Форсне, такие шаги фактически превращают страну в участника конфликта, хотя шведский народ подобного решения не принимал.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Москва зеркально ответит на возможные захваты российских торговых судов западными странами. Он назвал такие действия пиратством и разбоем и указал на нарушение норм международного морского права. По словам главы государства, ответные меры могут быть приняты не в тех же акваториях, где планируются задержания.