RT: ФБК* получил новые гранты на провокации перед выборами в России Фото: REUTERS.

Согласно информации RT, полученной от нескольких источников, близких к оппозиции за границей, а также от представителей русской диаспоры в странах Балтии, Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*) получил значительный грант от западных правительств для подрыва работы избирательных участков и воздействия на результаты выборов в Государственную думу РФ, запланированных на сентябрь.

Хотя точная сумма гранта неизвестна источникам, речь может идти о более чем 1,5 млн долларов. В июне 2026 года ФБК уже получил 1 млн долларов для аналогичных целей.

Собеседники издания раскрыли ключевые направления деятельности, которые планируют реализовать оппозиционеры.

«Будут предприниматься попытки организовать локальные протестные действия, например одиночные пикеты у избирательных участков, провокации на избирательных участках в разных городах России. Одна из форм - через наблюдателей на избирательных участках провоцировать на ответные действия членов избирательных комиссий с целью нарушить работу избирательного участка», - пишет RT.

ФБК* разработал стратегию отработки грантов, включающую в себя порчу бюллетеней на избирательных участках в России и за её пределами, в частности в посольствах. В момент начала выборов организация планирует задействовать своих сторонников среди блогеров и активистов для создания негативного информационного фона вокруг выборов в средствах массовой информации и социальных сетях.

Ранее KP.RU сообщил, что перед выборами в России увеличится число провокаций со стороны западных разведок, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире «Комсомольской правды».

* - организация, признанная иноагентом, экстремистской и террористической, запрещённая в России