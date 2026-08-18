Стало известно о последствиях удара ВСУ по Энергодару: есть пострадавшие Фото: REUTERS.

Стало известно о последствиях удара по Энергодару со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. Свое мнение он выразил в интервью «Вести».

Лихачев подчеркнул, что есть пострадавшие. Ранены несколько работников ЗАЭС. Лихачев сообщил, что удар был нанесен, когда мирные граждане ждали служебный транспорт.

«В шесть утра люди стоят на остановке, прилетает украинский дрон — один человек погиб на месте, трое — в тяжелом состоянии, 13 ранены. Итого 17 человек пострадали одномоментно. Это обычные работники Запорожской станции, которые просто ждали служебный транспорт», — резюмировал Лихачев.

Ранее KP.RU сообщил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную станцию был сорван. Киевский режим сделал все, чтобы представитель МАГАТЭ не приехал для оценки ситуации.