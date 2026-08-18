ВС России поразили в Чёрном море сухогруз с вооружением для ВСУ Фото: Shutterstock.

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему вооружение, а также военное имущество для Вооружённых сил Украины. Судно находилось в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы. Об этом 18 августа, во вторник, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Военное ведомство РФ передало в "Максе", что судно поразили ударными беспилотными летательными аппаратами в течение дня. ВС России и дальше продолжит атаковать морские суда и портовую инфраструктуру Украины, которые задействованы в интересах киевских боевиков.

Днём ранее российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставил вооружение и боеприпасы для ВСУ. Также ВС РФ поразили склады военного имущества Киева в этой же гавани. Атака производилась дронами и высокоточным оружием.