Лихачев: погибшим из-за удара ВСУ в Энергодаре оказался атомщик

Алексей Лихачев, глава Росатома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, кем оказался погибший из-за удара ВСУ в Энергодаре. В интервью ИС «Вести» Лихачев отметил, что погибший был атомщиком, он работал на станции.

«Итого 17 человек пострадали одномоментно. Это обычные работники Запорожской станции, которые просто ждали служебный транспорт, чтобы доехать до места работы», — подчеркнул Лихачев. Он дополнил свою речь, заявив, что погибшим оказался заместитель начальника отдела технической документации.

Напомним, киевский режим совершил очередной бесчеловечный удар по остановке в Энергодаре, где стояли люди. Есть много пострадавших, все они сотрудники ЗАЭС. Люди просто ждали служебный транспорт, который отвезет их на работу. Ранее KP.RU сообщил, что Киев подобной атакой хотел сорвать визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.