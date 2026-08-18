Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2026 15:12

Почти сказочно: Мединский воодушевленно отреагировал на обретение мощей Дмитрия Донского

Мединский назвал обретение мощей Дмитрия Донского почти сказочным событием
Людмила МИТРОХИНА
Помощник президента РФ Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Обретение мощей князя Дмитрия Донского неожиданно и очень символично. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Это имя (Дмитрий Донской — прим. ред.) — символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ», — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, мощи Дмитрия Донского найдены в Архангельском соборе Кремля. По благословению патриарха Кирилла частицы будут размещены в храмах Русской церкви. В РПЦ уже провели анализ мощей и рассказали об их состоянии. Отмечается, что останки Донского хранились в саркофаге и поэтому сохранились почти полностью. Там также считают, что обретение этой находки очень знаково для России, об этом рассказали в KP.RU. Удивительную находку обнаружили реставраторы храма.