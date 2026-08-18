Ещё два торговых корабля Греции подверглись обстрелу в Чёрном море Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чёрном море 17 августа произошли два инцидента с греческими судами. Вечером того дня греческое грузовое судно ANNA S (под либерийским флагом) было обстреляно снарядом в 20 морских милях от Новороссийска.

Как сообщает ТАСС, в довесок к снаряду беспилотники атаковали ANNA S пять раз. В результате судно, принадлежащее компании Neptune Tradebulk Inc., было практически полностью уничтожено пожаром, вызванным взрывом.

На момент инцидента судно не имело груза и следовало в Новороссийск для погрузки зерна. Оно находилось в эксплуатации 14 лет, на борту находился экипаж из 21 человека (20 филиппинских граждан и румынский капитан). Все члены экипажа были эвакуированы и спасены другим греческим судном Elina B (под флагом Либерии), которое находилось поблизости. На борту Elina B было 20 членов экипажа.

После спасения судно Elina B также подверглось атаке беспилотников, но корабль продолжил движение в сторону Турции со скоростью 9,5 узлов. Судовой агент выразил обеспокоенность атакой, отметив повреждённые жилые помещения экипажа.

Ранее KP.RU сообщил, что греческий нефтяной танкер «Скирос» класса «Суэцмакс» был атакован в акватории Чёрного моря у терминала Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска.