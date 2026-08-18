«Никаких сомнений нет и быть не может»: в МИД РФ сделали заявление по поводу Курил

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление по поводу Курил. Она в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, что острова перешли в собственность СССР по итогам Второй мировой войны. А Россия — правоприемник СССР.

«С точки зрения нашего отечественного российского законодательства, и с точки зрения международного права, и с точки зрения тех самых решений, которые принимались и в Японии, и Соединенными Штатами Америки, никаких сомнений в принадлежности этой территории нет и быть не может», — резюмировала Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, что в Японии высказались против поездки президента России Владимира Путина на Курилы. Но никакого права высказываться в таком тоне они не имели. Глава МИД РФ Сергей Лавров после демарша Токио посоветовал Японии заняться своими, более важными, делами.