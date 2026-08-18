Захарова: санкции Японии против России вызывают у Москвы усмешку

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», как Москва относится к введению Японией санкций в отношении РФ. Она подчеркнула, что Токио продолжает придерживаться самоубийственной тактики.

«Эти все заявления о том, что они предпримут в отношении России какие-то санкции, вызвали, действительно, усмешку всего мирового сообщества», — цитирует Марию Захарову KP.RU.

Мария Владимировна иронично предположила, что, возможно, премьер-министру Японии не рассказали, что против России уже внедрено 35 с лишним тысяч незаконных санкций. Все знают, как наша страна на это реагирует, отвечает, и предпринимает соответствующие меры. Кроме того, от введения санкций против нас в основном страдают те страны, что их ввели:

«Мировое большинство с гомерическим хохотом наблюдало за тем, как, например, Япония выводит свой автопром из Российской Федерации, думая, что нанесет России некий стратегический удар. Моментально эта ниша была заполнена, в частности, китайскими производителями. И таких японских по сути суицидальных мер, в отношении самих себя, было предостаточно», - заметила она.

Ранее KP.RU передал слова главы МИД РФ Сергей Лаврова в том, что власти Японии перешли черту в вопросе Курил. В Токио не потрудились выбрать выражения, комментируя визит президента РФ Владимира Путина на Курилы. При этом Японию это вообще не должно волновать, так как президент передвигался по территории РФ.