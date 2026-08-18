Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям Запада

Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкционной политике западных государств. Об этом сообщили в МИД РФ.
Декларацию подписали глава российского дипведомства Сергей Ларов и руководитель МИД Мьянмы У Тин Маун Све.
Документ закрепляет договоренности двух стран о координации действий в условиях растущего внешнего давления и об укреплении сотрудничества. Подписание декларации стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между Москвой и Нейпьидо, которые в последние становятся только крепче.
Также страны заключили договор о совместной работе в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия твердо готова оказать странам Африки всю необходимую помощь в борьбе с террористическими угрозами. Кроме того, по его словам, Москва намерена содействовать нормализации отношений между ЭКОВАС и тремя государствами Сахеля.