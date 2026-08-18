Средства ПВО ОАЭ обнаружили направленную на страну ракетную угрозу

Жителей ОАЭ призвали сохранять спокойствие на фоне ракетной угрозы. Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили ракетную угрозу, которая была направлена на страну. Об этом информировало Минобороны государства на собственной странице в социальной сети X.

«Системы противовоздушной обороны ОАЭ зафиксировали ракетную угрозу, направленную на территорию страны», - указано в публикации.

В ведомстве сразу попросили жителей страны быть спокойными и не пугаться посторонних громких звуков. Как пояснило министерство, все это следствие активной работы ПВО.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что на днях два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC подверглись атаке. В тот момент они проходили через Ормузский пролив. Экипажи танкеров не пострадали. Власти ОАЭ обвинили во всем войска Ирана. Они утверждают, что именно иранские военнослужащие нанесли удары по кораблям.