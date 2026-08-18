Вице-премьер Новак поручил не допустить новых скачков цен на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации с бензином высказался о необходимости ликвидировать дисбаланс цен на автозаправках. В частности, Новак призвал не допустить новых скачков цен на топливо и, само собой, вести постоянный мониторинг ситуации на рынке. Особенно Новак призвал не допустить роста цен на бензин для сельхозпроизводителей.

"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках", - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Также на совещании изучили ситуацию с бензином в Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Ранее KP.RU сообщил, что Новак поручил усилить контроль за экономическими показателями, агропромышленным комплексом и топливно-энергетической отраслью для поддержания динамики развития экономики.

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