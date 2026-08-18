Путин: в Янгоне в Мьянме построят храм РПЦ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

В Янгоне построят храм Русской православной церкви. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», — резюмировал глава России.

Президент России отметил растущий интерес граждан Мьянмы к русскому языку, который изучают в Янгонском, Мандалайском университетах и Академии вооруженных сил. Кроме того, на встрече обсуждалось присоединение школ и вузов Мьянмы к программе "Российский учитель за рубежом".

Ранее KP.RU рассказал, как закончились переговоры лидеров России и Мьянмы. Отмечается, что было подписано несколько договоров о взаимном сотрудничестве.