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НовостиПолитика18 августа 2026 16:52

Путин: в Янгоне в Мьянме построят храм РПЦ

Храм РПЦ построят в крупнейшем городе Мьянмы
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

В Янгоне построят храм Русской православной церкви. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность в принятии решения о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», — резюмировал глава России.

Президент России отметил растущий интерес граждан Мьянмы к русскому языку, который изучают в Янгонском, Мандалайском университетах и Академии вооруженных сил. Кроме того, на встрече обсуждалось присоединение школ и вузов Мьянмы к программе "Российский учитель за рубежом".

Ранее KP.RU рассказал, как закончились переговоры лидеров России и Мьянмы. Отмечается, что было подписано несколько договоров о взаимном сотрудничестве.