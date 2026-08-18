«Можно пожалеть Британию, если она с Украиной до самого конца»: Лавров резко высказался о позиции Соединенного Королевства

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия имеет право рассматривать действия Британии как участие в украинском конфликте. Об этом заявила глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, если Лондон собирается оставаться на стороне Украины до самого конца, то страну можно только пожалеть.

"Президент (РФ Владимир Путин - прим. ред.) предупреждал, что мы можем действовать в любом районе мирового океана, если посягают на наши интересы и на нашу собственность. Мы также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по России в качестве участия в войне", - сказал дипломат.

Ранее в российском посольстве заявили, что сообщения о применении ВСУ британских дронов для ударов вглубь России доказывают желание Лондона затянуть конфликт на Украине.